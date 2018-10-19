Суд обязал Дениса Глушакова отдавать жене треть зарплаты в качестве алиментов

Автор: Андрей Синельщиков 0

Никулинский суд Москвы обязал полузащитника московского «Спартака» Дениса Глушакова выплачивать алименты своей жене Дарье до окончания бракоразводного процесса. Об этом сообщил Сергей Жорин, адвокат бывшей супруги футболиста.

«Суд наше ходатайство удовлетворил. До вынесения решения, по статье 108 семейного кодекса, установил алименты в долевом соотношении, речь идет о трети от дохода», — заявил адвокат Дарьи Глушаковой.

Сейчас Глушаков вместе с защитником Андреем Ещенко тренируется и выступает в молодежной команде «Спартака» по решению главного тренера красно-белых Массимо Карреры. Ранее футболисты лайкнули видеоролик актера Дмитрия Назарова, в котором тот в стихотворной форме раскритиковал итальянского наставника и призвал руководство московского клуба произвести изменения в штабе.

Фото: Global Look Press
Источник: Р-Спорт

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Денис Глушаков

Денис Глушаков: «Я вернусь в сборную России и буду играть»

Денис Глушаков и Андрей Ещенко лайкнули запись Назарова про Карреру. Актер раскритиковал тренера

Denis Glushakov

Жена Дениса Глушакова: «В начале августа Денис избил меня прямо на улице»

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 