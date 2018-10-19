Суд обязал Дениса Глушакова отдавать жене треть зарплаты в качестве алиментов

Никулинский суд Москвы обязал полузащитника московского «Спартака» Дениса Глушакова выплачивать алименты своей жене Дарье до окончания бракоразводного процесса. Об этом сообщил Сергей Жорин, адвокат бывшей супруги футболиста.

«Суд наше ходатайство удовлетворил. До вынесения решения, по статье 108 семейного кодекса, установил алименты в долевом соотношении, речь идет о трети от дохода», — заявил адвокат Дарьи Глушаковой.

Сейчас Глушаков вместе с защитником Андреем Ещенко тренируется и выступает в молодежной команде «Спартака» по решению главного тренера красно-белых Массимо Карреры. Ранее футболисты лайкнули видеоролик актера Дмитрия Назарова, в котором тот в стихотворной форме раскритиковал итальянского наставника и призвал руководство московского клуба произвести изменения в штабе.

Фото: Global Look Press

Источник: Р-Спорт