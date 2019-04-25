Клопп:«Мы впервые пытаемся стать чемпионом, а не в последний раз.»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мыслями о Манчестерском дерби, которое прошло 24 апреля. Напомним, что матч окончился победой горожан со счетом 0:2.

«Это был результат, которого я ожидал. «Манчестер Юнайтед» попытался сделать, что было в его силах. Им не повезло, но они не смогли выстоять против «Ман Сити».

Если мы выиграем две следующие игры, то судьба титула будет решена в последний день, это будет довольно особенным моментом. Именно на этом мы концентрируемся. Мы впервые пытаемся стать чемпионом, а не в последний раз. В прошлом сезоне мы отставали на 25 очков. Все хорошо, мы продолжим. В итоге чемпионом станет только одна команда», – сказал Клопп.

Клоппу также задали вопрос о том, что Оле-Гуннар Сульшер должен сделать, чтобы изменить ситуацию в «МЮ». «Они не помогли нам, почему мы должны помогать им?» – ответил немец.

За три тура до конца чемпионата Англии «Ливерпуль» отстает всего на одно очко от «Манчестер Сити».

Фото: Global Look Press

Источник: твиттер журналиста Джеймса Пирса