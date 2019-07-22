Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов близок к отставке. Главным претендентом на его место является Курбан Бердыев.

По сообщению источника, для сохранения должности он должен победить в матче с «Уралом» и не провалить матчи со «Спартаком», «Зенитом» и «Локомотивом».

Курбан Бердыев отклоняет все предложения, ожидая развития ситуации в московском клубе. В назначения Бердыева в «Динамо», вторым тренером будет Виталий Кафанов, который сейчас работает в «Ростове».

В первых двух турах РПЛ «Динамо» сыграло вничью с тульским «Арсеналом» и проиграл казанскому «Рубину» , который с 37-й минуты играл в меньшинстве.

Фото: Gloobal Look Press

Источник: телеграм-канал Шулика