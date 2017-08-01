Александр Кержаков станет уличным художником ради помощи больному ребенку

Автор: Никита Воробьев 0

Экс-нападающий «Зенита» Александр Кержаков стал частью благотворительной акции «Давай-давай!». Легенда российского футбола встретился с 12-летним Артемом Самуйловым, страдающим от несовершенного остеогенеза, и вызвался помочь мальчику.

«Мы продолжаем самый удивительный благотворительный проект страны «Давай-давай!». Сине-бело-голубые и «Русфонд» общими усилиями помогают больным детям, а мы, зенитовцы, выполняем самые необычные испытания. Теперь пришел и мой черед. Я, Александр Кержаков, на один час стану уличным художником, если мы все вместе сможет собрать средства на операцию Артему Самойлову», — обратился к любителям футбола Кержаков.

Александр стал десятым представителем «Зенита», присоединившемся к проекту «Давай-давай!». До этого его поддержали Халк, Мигель Данни, Юрий Лодыгин, Артем Дзюба, Доменико Кришито, Александр Кокорин, Владислав Радимов и Николас Ломбертс.

Фото: Официальный сайт ФК «Зенит»
Источник: Официальный сайт ФК «Зенит»

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