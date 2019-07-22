18-летний защитник «Челси» перешел в «РБ Лейпциг»

Автор: Никола Косич 0

Защитник «Челси» Итан Ампаду проведет сезон-2019/20 в Бундеслиге. «РБ Лейпциг» арендовал 18-летнего игрока на один год.

«Очень рад оказаться в «РБ Лейпциг» и не могу дождаться, чтобы начать сезон с моей новой командой. Я хочу познакомиться с ребятами и интегрироваться в команду как можно быстрее.

Я следил за клубом в последние годы и видел, как хорошо здесь развиваются молодые игроки и какой потенциал имеет этот клуб, так что это идеальный шаг для меня», – сказал Ампаду.

В прошедшем сезоне Ампаду провел 5 матчей в Лиге Европы и Кубке Англии.

Фото: Gloobal Look Press
Источник: официальный сайт «РБ Лейпциг»

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