«Витесс» арендовал у «Реала» 19-летнего норвежца Мартина Эдегора

Полузащитник «Реала» Мартин Эдегор продолжит карьеру в «Витессе». Нидерландский клуб, который возглавляет российский специалист Леонид Слуцкий, арендовал 19-летнего норвежца до конца этого сезона.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Реала» Хулен Лопетеги не рассчитывает на Эдегора в этом сезоне. Хавбек не был включен в заявку мадридской команды на два первых официальных матча стартовавшей кампании.

В прошлом сезоне Эдегор также выступал в Нидерландах на правах аренды. В составе «Херенвена» норвежец провел 26 матчей и отметился двумя забитыми мячами.

«Витесс» начал сезон с одной победы и одной ничьей в чемпионате Голландии. Также команда Слуцкого вылетела из Лиги Европы на стадии третьего квалификационного раунда.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «Реала»