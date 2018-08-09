Лига Европы. 3-й квалификационный раунд. 1-й матч. «Динамо» Минск разгромило «Зенит»

«Динамо» Минск крупно победило «Зенит». Дубль оформил полузащитник «динамовцев» Урош Николич.

Лига Европы. 3-й квалификационный раунд. 1-й матч.

«Динамо» Минск (Белоруссия) — «Зенит» (Россия) — 4:0 (3:0).

Минск. 9 августа.

Стадион «Динамо».

Судья: : Анастасиос Папапетру ( Греция)

«Зенит»: Лодыгин, Набиуллин, Мевля, Иванович, Анюков , Кузяев, Краневиттер (Оздоев, 82), Эрнани, Шатов, Ригони ( Ерохин, 46), Дриусси (Заболотный, 46).

«Динамо» Минск: Горбунов, Швецов, Галович, Яхая, Николич (Макась, 79), Луиш Роша, Бегунов, Иванов (Гуренко, 83), Хващинский (Капленко, 61), Щитов, Корзун.

Голы: 1:0 – Николич (12), 2:0 – Хващинский (32), 3:0 – Голович (41), 4:0 – Николич (66).

Предупреждения: Бегунов (34), Мевля (45), Кузяев (71), Швецов (88). Шитов (90).

12 (4) удары (в створ) 9 (2)

19 фолы 11

2 угловые 8

1 офсайды 1

57% владения мячом 43%

Вряд ли «Зенит» ожидал от «Динамо» такого гостеприимного приема. Ведь уже в первом тайме хозяева сумели отличиться трижды. Сперва, Николич забил гол со штрафного, пробив в ближний угол ворот Лодыгина. Затем Хващинский после продолжительной атаки белорусов, расстрелял с метра ворота питерцев. А под конец первого тайма Голович сделал счет крупным, оказавшись расторопнее всех после подачи с углового. Ну а во втором тайме разгром гостей продолжился. Николич оформил дубль, мощно пробив с лета.

Фото: твиттер ФК «Динамо» Минск

Источник: Еженедельник «Футбол»