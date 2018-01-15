«Гуанчжоу Эвергранд» может заплатить за Раджу Наингголана 50 млн евро

Бельгийский полузащитник «Ромы» Раджа Наингголан может сменить команду. В приобретении игрока заинтересован клуб из Китая.

По некоторым данным, руководство «Гуанчжоу Эвергранд» готово взять футболиста в аренду с условием обязательного права выкупа. Азиатская команда может заплатить «Роме» 50 млн евро за трансфер. Также сообщается, что главный тренер римлян Эусебио Ди Франческо обсудил данный трансфер с итальянским специалистом китайского клуба Фабио Каннаваро. Чемпион мира-2006 хочет приобрести Наингголана на замену Паулиньо, который перешел в «Барселону».

В текущем сезоне 29-летний полузащитник провел за «волков» 21 матч во всех турнирах. В этих встречах он забил два гола и сделал четыре результативные передачи.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Italia