«Гуанчжоу Эвергранд» может заплатить за Раджу Наингголана 50 млн евро

Автор: Дмитрий Темников 0

Раджа Наингголан

Бельгийский полузащитник «Ромы» Раджа Наингголан может сменить команду. В приобретении игрока заинтересован клуб из Китая. 

По некоторым данным, руководство «Гуанчжоу Эвергранд» готово взять футболиста в аренду с условием обязательного права выкупа. Азиатская команда может заплатить «Роме» 50 млн евро за трансфер. Также сообщается, что главный тренер римлян Эусебио Ди Франческо обсудил данный трансфер с итальянским специалистом китайского клуба Фабио Каннаваро. Чемпион мира-2006 хочет приобрести Наингголана на замену Паулиньо, который перешел в «Барселону».

В текущем сезоне 29-летний полузащитник провел за «волков» 21 матч во всех турнирах. В этих встречах он забил два гола и сделал четыре результативные передачи.

Фото: Global Look Press
Источник: Football Italia

 

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