Усэйн Болт сыграет за «Манчестер Юнайтед» против «Барселоны» в Матче Легенд

Восьмикратный олимпийский чемпион в беге на короткие дистанции Усэйн Болт подпишет соглашение с «Манчестер Юнайтед» на участие в Матче Легенд против «Барселоны». Встреча состоится 2-го сентября на «Олд Траффорд».
Ранее обладатель мировых рекордов завершил профессиональную карьеру в легкой атлетике и теперь желает попробовать свои силы в футболе. Усэйн является фанатом «Манчестер Юнайтед» и готов сыграть на английский клуб в благотворительном матче.
Сообщается, что вместе с ним на поле выйдут Райан Гиггз и Пол Сколз.
Фото: Global Look Press
Источник: The Sun