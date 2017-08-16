Усэйн Болт сыграет за «Манчестер Юнайтед» против «Барселоны» в Матче Легенд

Автор: Никита Воробьев 0

Восьмикратный олимпийский чемпион в беге на короткие дистанции Усэйн Болт подпишет соглашение с «Манчестер Юнайтед» на участие в Матче Легенд против «Барселоны». Встреча состоится 2-го сентября на «Олд Траффорд».

Ранее обладатель мировых рекордов завершил профессиональную карьеру в легкой атлетике и теперь желает попробовать свои силы в футболе. Усэйн является фанатом «Манчестер Юнайтед» и готов сыграть на английский клуб в благотворительном матче.

Сообщается, что вместе с ним на поле выйдут Райан Гиггз и Пол Сколз.

 Фото: Global Look Press
Источник: The Sun

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