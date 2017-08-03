Стадион московского «Локомотива» сменит название

Стадион «Локомотив» будет переименован в «РЖД Арену». Событие приурочено ко дню железнодорожника.

«В грядущую субботу на домашний матч с хабаровским СКА в рамках четвертого тура чемпионата России болельщики придут уже не на стадион «Локомотив», а на «РЖД Арену». История футбольного клуба и «Российских железных дорог» неразрывно связана. Поэтому руководство обеих структур посчитало, что это будет красивым жестом — сменить название домашнего стадиона команды в преддверии всероссийского праздника — Дня железнодорожника», — сообщил источник в руководстве «Локомотива».

Информацию подтвердил и президент клуба Илья Геркус:

«Действительно, некоторое время мы занимаемся неймингом стадиона. И это не просто смена названия, а важный участок работы. Необходимо было подготовить ряд соответствующих документов, осуществить изменения в оформлении стадиона. «РЖД Арена» — не просто символ наших добрых взаимоотношений с главным спонсором. Мы помним о том, что у истоков клуба стояли железнодорожники. Их силами построен стадион. Их вклад в победы «Локомотива» трудно переоценить. Новое название арены благотворно скажется на узнаваемости бренда «РЖД». Символично, что эти изменения происходят накануне Дня железнодорожника. Всегда рады видеть работников отрасли на стадионе, в том числе на матче с хабаровским СКА 5 августа».

Фото: Global Look Press

Источник: Известия