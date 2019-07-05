Регилон перешел в «Севилью» на правах аренды

Автор: Никола Косич 0

Мадридский «Реал» на своем официальном сайте объявил о переходе защитника  в «Севилью». 22-летний футболист присоединится к андалусийцам на правах аренды на один сезон.

Регилон воспитанник «Реала» и выступает в нем с 2015 года. За время проведенное в команде игрок больше играл за второй состав или находился в аренде . Хотя в прошедшем сезоне Серхио попал в основу мадридцев и принял участие в 14 матчах чемпионата Испании , в которых у него 2 ассиста .

«Реал» по итогам прошедшего сезона занял третье место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Севилья», в свою очередь, пятое.

Фото: Gloobal Look Press
Источник: Официальный сайт «Реала»

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