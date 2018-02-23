Роман Бабаев: «Похоже, Виктор Васин выбыл на длительный срок»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о степени повреждения защитника красно-синих Виктора Васина. 29-летний футболист досрочно покинул поле в матче с «Црвеной Звездой» (1:0) в первом тайме.

«К сожалению, травма у Васина действительно серьезная. И степень повреждения, и необходимость оперативного вмешательства — станут понятны завтра-послезавтра. К сожалению, пока прогнозы неутешительны. Пока есть надежда, будем верить. Тем не менее, похоже, Витя выбыл на длительный срок. Есть ли подозрения на «кресты»? Да. Восстановится ли Васин к ЧМ? Пока не хотелось бы быть голословным. Давайте дождемся официального заключения. В ближайшие дни все узнаем. Будем надеяться на лучшее», — заявил Бабаев.

Напомним, в текущем сезоне РФПЛ защитник провел 16 матчей. В этих встречах он забил 2 гола.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Спорт-Экспресс

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