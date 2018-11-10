Капелло ждет особенного выступления от Роналду

Бывший главный тренер «Ювентуса», сборной России Фабио Капелло поделился ожиданиями от предстоящего матча между «Ювентусом» и «Миланом». Итальянский специалист ждет особенной игры от Криштиану Роналду.

«Несмотря на поражение в матче с «Манчестер Юнайтед» туринский клуб сейчас находится в отличной форме. В команде Аллегри нет ярко выраженных проблем. Игра с «Миланом» будет интересной. У «Ювентуса»есть ещё время на отдых. Он — фаворит в матче с «Миланом».

Конечно, и в «Милане» есть игроки, которые могут доставить проблемы «Ювентусу». Туринцы не должны терять концентрацию. Я ожидаю особенного выступления от самого опасного игрока «Ювентуса» — Криштиану Роналду» — заявил Капелло.

Напомним, что матч между «Ювентусом» и «Миланом» состоится 11 ноября. В Серии А «Ювентус» лидирует с 31 очком. «Милан» располагается на четвертом месте с 21 очком.

Фото: Global Look Press

Источник:Football Italia