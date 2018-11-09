«Спортинг» объявил имя нового главного тренера

«Спортинг» сделал заявление по поводу нового главного тренера клуба. Команду возглавит голландский специалист Марсел Кейзер.

Контракт с Кейзером будет рассчитан до 30 июня 2021 года. Раннее голландец тренировал «Аякс». После работал с «Аль-Джазира» (Абу-Даби).

Напомним, что 1 ноября «Спортинг» решил уволить с поста главного тренера Жозе Пезейру. Под его руководством команда вылетела из Кубка лиги. После этого события появилась информация, что португальский клуб может возглавить Леонид Слуцкий. На данный момент, российский специалист является главным тренером «Витесса».

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт ФК «Спортинг»