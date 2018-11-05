Юрген Клопп: «Ливерпуль» хочет концентрироваться на футболе»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп объяснил свое решение не включать в состав на матч Лиги Чемпионов полузащитника Джердана Шакири. Английский клуб в рамках 4-го тура встретится с «Црвеной Звездой» в Белграде во вторник.

«Мы читали и слушали все разговоры и спекуляции о том, какой прием ждет Шака. Несмотря на то, что мы не знаем, как все сложится, мы хотим сконцентрироваться на футболе на все 100% и не думать о чем-либо еще.

Мы «Ливерпуль», большой клуб, футбольная команда, и наши взгляды не несут ничего большего. У нас нет абсолютно никакого политического посыла. Мы хотим концентрироваться на футболе и не думать о чем-либо другом.

Мы не хотим, чтобы нас что-то отвлекало от 90 с лишним минут соперничества на поле. По этой причине Шак не включен в состав. Он принимает и понимает это. Джердан – наш игрок, мы любим его, и он проведет еще много матчей, но не во вторник», – сказал Клопп.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «Ливерпуля»