Роман Еременко стал игроком «Ростова»

Бывший полузащитник «Спартака», ЦСКА и «Рубина» Роман Еременко стал игроком «Ростов». Контракт с 31-летним финном заключен на два с половиной года.

«Мы приветствуем Романа Еременко в «Ростове» и желаем ему показать свой лучший футбол в желто-синей футболке», — сделал заявление клуб.

На прошлой неделе «Спартак» расторг контракт с Еременко, воспользовавшись прописанной в нем опцией. Главный тренер красно-белых Олег Кононов объяснил расставание с хавбеком тем, что не мог гарантировать ему место в стартовом составе.

По итогам сезона-2014/15 Еременко был признан лучшим игроком РПЛ по версии лиги и завоевал серебряные медали чемпионата в составе ЦСКА. В сезоне-2015/16 он стал чемпионом России.

В ноябре 2017 года полузащитник был дисквалифицирован на два года за употребление кокаина.

Еременко перешёл в «Спартак» прошлым летом на правах свободного агента. В нынешнем сезоне провёл четыре матча в чемпионате России, не отметившись результативными действиями.

«Ростов» после 17 туров занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 24 очка.

Фото: твиттер клуба «Ростов»

Источник: официальный сайт клуба «Ростов»