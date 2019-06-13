«Реал» готов продать «Наполи» Хамеса Родригеса за 42 миллиона евро

«Реал» назвал «Наполи» сумму, которую хочет выручить от продажи полузащитника Хамеса Родригеса. Колумбиец прошедший сезон провел в мюнхенской «Баварии» на правах аренды.

Мадридский клуб потребовал за трансфер колумбийца 42 миллиона евро. Именно за эту сумму его могла выкупить «Бавария». Эта сумма станет для «Наполи» рекордной, поэтому клуб попытается арендовать его с обязательством выкупа.

Неаполитанцы предлагают Хамесу пятилетний контракт с зарплатой 6,5 миллиона евро в год. Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис уже контактировал со своим коллегой из «Реала» Флорентино Пересом.

Хамес Родригес в прошедшем сезоне провел 20 игр за немецкий клуб, забил семь голов и отдал четыре результативных паса. За мадридский «Реал» полузащитник выступал с 2014 по 2017 годы. Летом 2017 года колумбиец был отправлен в двухгодичную аренду в «Баварию», однако по истечении срока мюнхенцы отказались от покупки игрока.

Фото: Global Look Press

Источник: Corriere dello Sport