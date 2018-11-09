Унаи Эмери: «Травма Уэлбека — это самая страшная новость»

Автор: Дарья Григорьева 0


Нападающий «Арсенала» Дэнни Уэлбек получил тяжелое повреждение в мачте четвертого тура группового этапа Лиги Европы против «Спортинга» (0:0). Главный тренер команды Унаи Эмери высказался о травме футболиста.

«Травма Уэлбека — это самая страшная новость за сегодня. Мы с ним в эти минуты. Он прекрасно работал, проводил хороший матч. У него были шансы забить. Его травма оказала влияние на игроков. Они видели насколько серьёзным было повреждение. Это может произойти с каждым в таких матчах. Вы не хотите, чтобы это произошло, но это наша профессия.

Когда у кого-то есть серьёзная травма как эта, то каждый игрок на поле смотрит на неё. Сначала это в твоей голове, ты думаешь об игроке. Но считаю, что футболисты были сосредоточены на матче, и мы забыли о травме на следующую минуту. Но когда матч закончился, первое, что они сделали, это спросили про Уэлбека.» — заявил Эмери.

В матче Дэнни Уэлбек неудачно приземлился на газон и серьёзно повредил лодыжку.

Напомним, что «Арсенал» в группе лидирует в группе Е с 10 очками. «Спортинг» идет сразу за английским клубом с семью очками.

Фото: Global Look Press
Источник: Официальный сайт ФК «Арсенал»

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