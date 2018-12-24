Раджа Найнгголан может покинуть «Интер» зимой

«Интер» рассматривает возможность продать полузащитника Раджу Найнгголана. Футболист на данный момент временно отстранен от футбольной деятельности по дисциплинарным причинам.

23 декабря 30-летний бельгийский игрок опоздал на утреннюю тренировку команды. Ожидается, что Найнгголан пропустит матч 18-го тура итальянской Серии А с «Наполи», который состоится 26 декабря. Ранее стало известно, что полузащитник потратил много денег на азартные игры в текущем году.

В миланском клубе все больше разочарованы поведением бельгийского футболиста, за которого «Интер» заплатил 38 миллионов евро. Если клуб в январе получит серьезное предложение по Найнгголану, то будет его рассматривать.

Хавбек перешёл в «Интер» минувшим летом из «Ромы» и подписал с миланским клубом контракт до 30 июня 2022 года.

Фото: Global Look Press

Источник: Gazzetta dello Sport