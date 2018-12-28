Павел Колобков: «2018 год вошел в историю как год лучшего чемпионата мира по футболу»

Министр спорта России Павел Колобков в новогоднем поздравлении отметил успешное проведение минувшего чемпионата мира по футболу. Заявление опубликовано на сайте министерства.

«Уходящий год вошел в историю мирового спорта как год проведения в Российской Федерации лучшего по организации чемпионата мира по футболу. Огромный труд всей страны получил высокую оценку Международной федерации футбола, спортсменов, тренеров, специалистов и многочисленных болельщиков.

Этот масштабный, яркий спортивный праздник открыл для миллионов жителей других стран разнообразие многонациональной культуры россиян, их радушие и гостеприимство, а также подтвердил умение России безупречно проводить соревнования любого уровня», — говорится в поздравлении Колобкова.

Чемпионат мира по футболу — 2018 прошёл в России с 14 июня по 15 июля. Победителем турнира стала сборная Франции, обыгравшая в финале Хорватию со счётом 4:2. Национальная команда России под руководством Станислава Черчесова дошла до 1/4 финала, где проиграла хорватам в серии пенальти.

Фото: Global Look Press

Источник: сайт министерства спорта РФ