Павел Колобков: «2018 год вошел в историю как год лучшего чемпионата мира по футболу»

Автор: Андрей Синельщиков 0

Павел Колобков

Министр спорта России Павел Колобков в новогоднем поздравлении отметил успешное проведение минувшего чемпионата мира по футболу. Заявление опубликовано на сайте министерства.

«Уходящий год вошел в историю мирового спорта как год проведения в Российской Федерации лучшего по организации чемпионата мира по футболу. Огромный труд всей страны получил высокую оценку Международной федерации футбола, спортсменов, тренеров, специалистов и многочисленных болельщиков.

Этот масштабный, яркий спортивный праздник открыл для миллионов жителей других стран разнообразие многонациональной культуры россиян, их радушие и гостеприимство, а также подтвердил умение России безупречно проводить соревнования любого уровня», — говорится в поздравлении Колобкова.

Чемпионат мира по футболу — 2018 прошёл в России с 14 июня по 15 июля. Победителем турнира стала сборная Франции, обыгравшая в финале Хорватию со счётом 4:2. Национальная команда России под руководством Станислава Черчесова дошла до 1/4 финала, где проиграла хорватам в серии пенальти.

Фото: Global Look Press
Источник: сайт министерства спорта РФ

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

сборная России

Сборная России получила 8 млн долларов в качестве премиальных за ЧМ-2018

Чемпионат мира по футболу. Финал. Франция — Хорватия — 4:2. Москва. Стадион «Лужники». 15 июля 2018 г.

Задержан мошенник, продавший поддельные билеты на финал ЧМ за 555 тыс. рублей

Стадион «Лужники» стал лучшим в мире по версии ФИФА

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 