Ари дисквалифицирован на 3 матча

Автор: Михаил Серебряков 0

Ари

КДК вынес решение касательно поведения форварда «Краснодара» Ари в матче со «Спартаком» (0:1). Бразилец получил прямую красную карточку за удар защитника московского клуба Самюэля Жиго.

«Ари был на связи по скайпу с нами. Он свои объяснения давал на русском языке. Мы получили письмо от ФК «Краснодар» за подписью генерального директора, в котором указано, что клуб приносит извинения всем участникам матча. К игроку клуб применил санкционные меры.

Также получили письмо от Ари, он лично извинился перед Жиго. Он сказал, что ему стыдно за свое поведение, и обещал, что больше такое не повторится. Но есть отягчающее обстоятельство: он ранее получал шестиматчевую дисквалификацию в Кубке России. В данном случае рецидив.

За агрессивное поведение Ари дисквалифицирован на 3 матча чемпионата России», – объяснил дисквалификацию глава КДК РФС Артур Григорьянц.

Фото: Global Look Press
Источник: «Р-Спорт»

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Ари

Ари больше не легионер в чемпионате России

Ари

Ари о судействе в матче со «Спартаком»: «Это позор для российского футбола»

сборная России

«Локомотив» получит от ФИФА 1,7 млн евро за участие игроков на ЧМ-2018, «Зенит» – 1,2 млн, «Краснодар» и ЦСКА – 1,1 млн

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 