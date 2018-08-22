КДК вынес решение касательно поведения форварда «Краснодара» Ари в матче со «Спартаком» (0:1). Бразилец получил прямую красную карточку за удар защитника московского клуба Самюэля Жиго.

«Ари был на связи по скайпу с нами. Он свои объяснения давал на русском языке. Мы получили письмо от ФК «Краснодар» за подписью генерального директора, в котором указано, что клуб приносит извинения всем участникам матча. К игроку клуб применил санкционные меры.

Также получили письмо от Ари, он лично извинился перед Жиго. Он сказал, что ему стыдно за свое поведение, и обещал, что больше такое не повторится. Но есть отягчающее обстоятельство: он ранее получал шестиматчевую дисквалификацию в Кубке России. В данном случае рецидив.

За агрессивное поведение Ари дисквалифицирован на 3 матча чемпионата России», – объяснил дисквалификацию глава КДК РФС Артур Григорьянц.

Фото: Global Look Press

Источник: «Р-Спорт»