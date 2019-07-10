«Эвертон» интересуется полузащитником «Манчестер Сити» Делфом

Автор: Никола Косич 0

Delph

Полузащитник «Манчестер Сити» Фабиан Делф может перебраться в «Эвертон». Контракт футболиста с «горожанами» закончится в следующем году.

Помимо всего прочего, после перехода в «Манчестер Сити» полузащитника Родри и защитника Анхелиньо англичанин столкнется с еще большей нехваткой игрового времени.

«Эвертон» рассматривает  Делфа как замену Джеймсу Маккарти, который, вероятно, покинет клуб этим летом.

Делф выступает за «Манчестер Сити» с 2015 года. В прошедшем сезоне чемпионата Англии игрок провел 11 матчей и отметился 1 ассистом.

Фото: Gloobal Look Press
Источник: The Telegraph

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