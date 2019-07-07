Погба и Лукаку вошли в состав «МЮ» на предсезонное турне

Автор: Никола Косич 0

«Манчестер Юнайтед» опубликовал список игроков, которые поедут с командой в Австралию в рамках предсезонного турне. В состав «МЮ» вошли Поль Погба и Ромелу Лукаку.

Напомним, что французского полузащитника хотят приобрести «Реал» и «Ювентус», а нападающим интересуется «Интер».

Вне состава «красных дьяволов» оказались хавбек Фред и защитник Маттео Дармиан. По заявлению клуба, отсутствуют по семейным обстоятельствам.

Уже сегодня команда Оле-Гуннара Сульшера вылетает в Австралию, где приступит к тренировкам, а 13 июля проведет товарищеский матч с «Перт Глори».

Фото: Gloobal Look Press
Источник:официальный сайт «Манчестер Юнайтед»

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