Агент Гарета Бэйла заявил о полной преданности своего клиента «Реалу»

Автор: Никола Косич 0

Джонатан Барнетт, агент  Гарета Бэйла, сообщил, что его клиент думает только о «Реале». До этого Зинедин Зидан заявил, что игрок, возможно, недостаточно сфокусирован на команде.

Напомним, что  Бэйл не поехал с командой в клубном автобусе после поражения в матче чемпионата Испании с «Райо Вальекано». Вместо этого футболист отправился в аэропорт на автомобиле, откуда улетел из Мадрида на частном самолёте.

«Бэйл предан «Реалу» на 100%. В его отношении ничего не изменилось», — приводят слова Барнетта Испанские СМИ.

Ранее поступала информация о том, что летом «сливочные» готовы продать или отправить игрока в аренду.

Фото: Global Look Press
Источник: Marca

 

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