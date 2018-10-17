Клаудио Раньери может возглавить южноамериканскую сборную

Известный тренер Клаудио Раньери получил предложение возглавить сборную Мексики. В данный момент итальянский специалист является безработным.

Мексиканская федерация футбола предлагает Раньери соглашение до лета 2022 года. Таким образом, наставник сможет поработать с командой в финальной стадии чемпионата мира 2022 года, который пройдет в Катаре.

Ранее сообщалось, что интерес к Раньери проявляет «Монако», но в итоге команду возглавил Тьерри Анри.

Он тренировал такие известные клубы, как «Наполи», «Валенсия», «Атлетико», «Челси», «Ювентус», «Интер», «Рому», «Монако» и «Лестер».

С последним наставник становился чемпионом Англии.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Italia