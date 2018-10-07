Роман Еременко о дебюте за «Спартак»: «Маленькое волнение присутствовало»

Автор: Михаил Серебряков 0

Еременко

Полузащитник «Спартака» Роман Еременко прокомментировал победу над «Енисеем» (3:2). А также поделился впечатлениями от своего дебюта.

«Какие эмоции были при выходе на поле? Конечно, был рад. Ну и маленькое волнение присутствовало, все-таки два года… Но я очень рад, что выиграли.

Нужен игровой ритм, это все-таки только через матчи наберешь. А так я много тренировался.

При счете 2:2 качели пошли. И мы хотели забить, выиграть, и они тоже понеслись. Слава богу, что мы забили.

Не знаю (сыграю ли больше минут в следующем матче), но я готов. Будем работать», — сказал Еременко.

Напомним, что финский полузащитник в 2016 году был дисквалифицирован на 2 года за употребление кокаина.

Фото: ФК «Спартак»
Источник: Sport24.ru

 

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