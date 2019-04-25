Эмери о поражении от «Вулверхэмптона»: «Я зол не на игроков, а в первую очередь на себя»

Автор: Никола Косич 0

Унаи Эмери

Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери поделился мнением о матче с «Вулверхэмптоном». «Волки» одержали победу со счетом 1:3.

«Я обычно очень критично отношусь к себе. И я очень зол на себя. Мы не выполнили план на игру, какой я хотел видеть. Но я зол не на игроков, а в первую очередь на себя. Мои идеи, мой стиль, поиск решения – за это не игрок несет ответственность.

Не игрок виноват, что кто-то сыграл хуже или ниже своих возможностей. Нет, нет. Я ищу решение, и решение – думать о следующем матче и показать лучшую игру в воскресенье, чтобы взять три очка», – сказал Эмери.

Напомним, что «Арсенал» борется за попадание в четвёрку и за три тура до конца чемпионата Англии находится на пятом месте, с отставанием от «Челси», идущего на четвертом, в одно очко.

Фото: Global Look Press
Источник:HaytersTV

 

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