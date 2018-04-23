Лионель Месси лидирует в списке самых высокооплачиваемых футболистов, Жозе Моуринью — самый «дорогой» тренер

Автор: Дмитрий Темников 0

France Football назвал лидеров в списке самых высокооплачиваемых игроков и тренеров по итогам текущего сезона. Рейтинг составлялся на основе доходов от рекламных контрактов и премий в клубах.

Самым высокооплачиваемым футболистом считается нападающий «Барселоны» Лионель Месси. Его доход за сезон-2017/18 составляет 126 млн евро, что является рекордом. На второй позиции расположился форвард «Реала» Криштиану Роналду, на счету которого 94 млн евро заработка в этом сезоне. Замыкает тройку лидеров нападающий «ПСЖ» Неймар с 81.5 млн евро дохода.

Среди специалистов лидирует главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью: португалец заработал в нынешнем сезоне 26 млн евро. Второе место занял главный тренер сборной Китая  с 23 млн евро дохода, а третье место с 22 млн евро занял наставник «Атлетико» Диего Симеоне.

Фото: Global Look Press
Источник: L’Équipe

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