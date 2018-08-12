«Наполи» может приобрести Кевина Траппа вместо Гильермо Очоа

Голкипер «ПСЖ» Кевин Трапп может сменить клуб. И продолжить карьеру в Италии.

По информации СМИ, итальянский клуб никак не может достичь продвинутой стадии переговоров со «Стандардом» по трансферу мексиканского вратаря Гильермо Очоа. Исходя из этого «Наполи» решил рассмотреть вариант с арендой Траппа у «ПСЖ» сроком на один сезон с правом последующего выкупа немецкого футболиста.

Напомним, Трапп стал третьим вратарем парижан после перехода итальянца Джанлуиджи Буффона во французскую команду. Вторым голкипером клуба является Альфонс Ареола. Контракт Траппа с «Пари Сен-Жермен» рассчитан до 2020 года.

В минувшем сезоне Лиги 1 Трапп принял участие в четырёх матчах и пропустил четыре гола.

Фото: Global Look Press

Источник: Tuttosport