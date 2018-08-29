«Зенит» сделал предложение «Вильярреалу» по трансферу защитника Виктора Руиса. Кандидатуру 29-летнего испанца предложил новый спортивный директор петербургского клуба Хавьер Рибальта.
Сообщается, что сине-бело-голубые ищут опытного центрального защитника.
Ранее «Зенит» интересовался защитником «Эспаньола» Марио Эрмосо, однако теперь переключил внимание на Руиса.
Руис выступает за «Вильярреал» с 2015 года. В минувшем сезоне он провел 34 матча в составе испанского клуба, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.
Фото: Global Look Press
Источник: Ligapro Manager