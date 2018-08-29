«Зенит» сделал предложение «Вильярреалу» по трансферу защитника Виктора Руиса

Автор: Михаил Серебряков 0

«Зенит» сделал предложение «Вильярреалу» по трансферу защитника Виктора Руиса. Кандидатуру 29-летнего испанца предложил новый спортивный директор петербургского клуба Хавьер Рибальта.

Сообщается, что сине-бело-голубые ищут опытного центрального защитника.

Ранее «Зенит» интересовался защитником «Эспаньола» Марио Эрмосо, однако теперь переключил внимание на Руиса.

Руис выступает за «Вильярреал» с 2015 года. В минувшем сезоне он провел 34 матча в составе испанского клуба, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.

Фото: Global Look Press
Источник: Ligapro Manager

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