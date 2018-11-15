Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов попал в сферу интересов лондонского «Арсенала». 20-летний игрок выступает за москвичей с лета 2018 года.

Скауты английского клуба присутствовали на матче группового этапа Лиги чемпионов, в котором ЦСКА играл с «Ромой», а также на встрече 14-го тура Премьер-Лиги ЦСКА — «Зенит». В обоих матчах 20-летний футболист отметился голевыми передачами.

После игры у хавбека было диагностировано повреждение суставной губы левого плечевого сустава, синдром Банкарта и частичное повреждение плече-лопаточной связки. Ранее Ахметов впервые был вызван в сборную России для подготовки к товарищеской игре с Германией и встрече группового турнира Лиги наций со Швецией, но теперь из-за травмы не сможет помочь национальной команде.

В нынешнем сезоне Ахметов провёл за ЦСКА в РПЛ 14 матчей и сделал две голевые передачи.

Фото: Global Look Press

Источник: Club Call