Джордан Хендерсон: «Ливерпуль» планирует выиграть все больше трофеев»

Полузащитник «Ливерпуля» Джордан Хендерсон рассказал о дальнейших планах команды. Он отметил, что «красные» хотят завоевывать все больше трофеев.

«В этом сезоне «Манчестер Сити» стал обладателем трех титулов, мы хотим достичь того же. «Ливерпуль» не намерен претендовать на победу только в одном турнире, а планирует выигрывать все больше и больше трофеев с каждым годом.

Мы не может изменить произошедшего в АПЛ в этом сезоне, но в наших силах изменить ситуацию в финале Лиги Чемпионов», — заявил хавбек.

Напомним, 1 июня в столице Испании в Мадриде в финале ЛЧ команда Клоппа сыграет с «Тоттенхэмом».

Фото: Global Look Press

Источник: Goal.com