«Шахтер» выкупил Оларенваю Кайоде у «Манчестер Сити»

Форвард Оларенваю Кайоде стал полноценным игроком «Шахтера». Об этом сообщил генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин.

«Кайоде продолжит играть в «Шахтере». Мы выкупили его трансфер у «Манчестер Сити» и подписали пятилетний контракт. Он себя хорошо зарекомендовал, Паулу им доволен», – сказал Палкин.

На портале Transfermarkt стоимость нигерийца оценивается в 3 млн евро.

Напомним, Кайоде пришел в состав горняков из «Манчестер Сити» этой зимой на правах аренды. За «Шахтер» 25-летний нападающий провел 8 матчей, забил 3 гола и отдал 1 голевую передачу.

Фото: официальный твиттер «Шахтера»

Источник: официальный сайт «Шахтера»