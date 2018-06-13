Робби Уильямс посоветовал болельщикам сборной России молиться о чуде на ЧМ-2018

Британский певец Робби Уильямс посоветовал болельщикам сборной России во время домашнего чемпионата мира по футболу молиться о чуде. Сам Уильямс выступит на открытии турнира.

Российская певица Аида Гарифуллина и Робби Уильямс выступят на церемонии открытия ЧМ-2018, которая пройдет в преддверии первого матча турнира между командами России и Саудовской Аравии 14 июня в «Лужниках».

— Молитесь о чуде. Как фанат сборной Англии, я буду делать то же самое, — сказал Уильямс. — Надеюсь, Англия выиграет чемпионат мира при моей жизни, — продолжил он. — Но в этот раз я жду примерно следующего, что в первом матче Англия откроет счет в первом тайме, вся страна сольется в едином порыве: «Да! Мы выиграем!» Во втором тайме Англия пропустит дважды, и все мы будем очень расстроены.

Если ты болеешь за сборную Англии, то ты всегда чрезвычайно разочарован.

Фото: Global Look Press

Источник: TACC