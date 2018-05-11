Запрет на мангалы и шашлыки во время ЧМ-2018 будет действовать лишь в определенных местах

Автор: Тимофей Поршнев 0

FIFA 2018 TROPHY

Федеральное агентство по лесному хозяйству выступило с  особым заявлением. Оно касается информации о возможном запрете на жарку шашлыков на мангалах в городах-хозяевах ЧМ-2018.

«Особый противопожарный режим вводится в случае повышения пожарной опасности решением органов государственной власти или органов местного самоуправления.

Таким образом, инициатива запрета использования мангалов и приготовления шашлыков, которая, например, исходит от Нижегородской области как субъекта Российской Федерации, не носит обязательного характера для всей страны», – говорится в сообщении Рослесхоза.

Ринат Еникеев, госинспектор России по пожарному надзору, заявил, что зоны, где будут действовать особые противопожарные правила, будут определены региональными властями.

«При введении особого противопожарного режима региональные власти должны будут определить зоны, где будет введен запрет на использование источника открытого огня, в том числе на разведение костров, курение, шашлыки и фейерверки», – заявил Еникеев.

Фото: Global Look Press
Источник: TACC

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