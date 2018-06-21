Неманья Матич: «Российский футбол будет бурно развиваться. Его ждет светлое будущее»

Автор: Тимофей Поршнев 0

Matic

Полузащитник сборной Сербии Неманья Матич поделился мыслями перед матчем ЧМ-2018 против команды Швейцарии. По его мнению, у России в футболе светлое будущее.

«Знаем, что если выиграем, выйдем из группы – это будет успех. Швейцария – сложная команда, они могут быть для нас настоящей угрозой. Но и мы можем создать им сложности. Понимаем, чего ожидать от них. Они мощнее наших соперников по квалификации и проиграли только Португалии.

Мы не будем играть на ничью, но понимаем, что она может нас устроить. Не забывайте, что они на шестом месте в рейтинге, а мы намного ниже, около 30-го.

В Самаре и Калининграде отличный стадион и база. Больших отличий от Англии в этом плане нет. Уверен, российский футбол будет бурно развиваться. Его ждет светлое будущее.

Для сербского футбола – это лучший год за последние 7-8 лет. И я надеюсь, что мы на этом не остановимся», – сказал Матич.

Фото: Global Look Press
Источник: Sports.ru

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

ЧМ-2018. Группа Е. 1-й тур. Сербия победила Коста-Рику

Aleksandar Kolarov.

Александр Коларов – первый за 20 лет сербский игрок, забивший на ЧМ ударом со штрафного

Aleksandar Kolarov

На чемпионате мира в России уже забито три мяча со штрафных – столько же было за весь ЧМ-2014

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 