ЧМ-2018. Группа Е. 1-й тур. Швейцария отбирает очки у Бразилии

Во втором матче 1-го тура группы Е приняли участие сборные Бразилии и Швейцарии. Команды сыграли вничью и заработали по одному очку.

Группа Е. 1-й тур.

БРАЗИЛИЯ — ШВЕЙЦАРИЯ — 1:1 (1:0).

Ростов-на-Дону. 17 июня.

Стадион «Ростов Арена». 43109 зрителей.

Судья: Сесар Рамос (Мексика).

Бразилия: Алиссон, Данило, Силва, Миранда, Марсело, Паулиньо (Аугусто, 67), Каземиро (Фернандиньо, 60), Коутинью, Виллиан, Жезус (Фирмино, 79), Неймар.

Швейцария: Зоммер, Родригес, Аканджи, Шер, Лихтштайнер (Ланг, 87), Джака, Бехрами (Закария, 71), Джемаили, Цубер, Шакири, Сеферович (Эмболо, 80).

Голы: 1:0 — Коутинью (20), 1:1 — Цубер (50).

Предупреждения: Лихтштайнер (31), Каземиро (47), Шер (65), Бехрами (68).

13 (4) удары (в створ) 5 (2)

11 фолы 19

7 угловые 2

1 офсайды 0

55 % владения мячом 45

Сборная Бразилии приехала в Россию в качестве одного из главных фаворитов турнира. За два года тренер Тите успел вернуть команду былое величие, утраченное после поражения Германии в 1/2 финала ЧМ-2014. Но и Швейцария не собиралась просто так бегать по полю, хотя за всю историю швейцарцы ни разу не обыграли 5-кратных чемпионов мира. Не смогли и на сей раз, хотя сыграли очень достойно, сумев составить конкуренцию пентакампеонам. В первом туре чемпионата мира Бразилия стала очередным фаворитом, не сумевшим одержать победу.

Фото: официальный твиттер сборной Бразилии

Источник: Еженедельник «Футбол»