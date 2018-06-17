ЧМ-2018. Группа Е. 1-й тур. Швейцария отбирает очки у Бразилии

Во втором матче 1-го тура группы Е приняли участие сборные Бразилии и Швейцарии. Команды сыграли вничью и заработали по одному очку.
Группа Е. 1-й тур.
БРАЗИЛИЯ — ШВЕЙЦАРИЯ — 1:1 (1:0).
Ростов-на-Дону. 17 июня.
Стадион «Ростов Арена». 43109 зрителей.
Судья: Сесар Рамос (Мексика).
Бразилия: Алиссон, Данило, Силва, Миранда, Марсело, Паулиньо (Аугусто, 67), Каземиро (Фернандиньо, 60), Коутинью, Виллиан, Жезус (Фирмино, 79), Неймар.
Швейцария: Зоммер, Родригес, Аканджи, Шер, Лихтштайнер (Ланг, 87), Джака, Бехрами (Закария, 71), Джемаили, Цубер, Шакири, Сеферович (Эмболо, 80).
Голы: 1:0 — Коутинью (20), 1:1 — Цубер (50).
Предупреждения: Лихтштайнер (31), Каземиро (47), Шер (65), Бехрами (68).
13 (4) удары (в створ) 5 (2)
11 фолы 19
7 угловые 2
1 офсайды 0
55 % владения мячом 45
Сборная Бразилии приехала в Россию в качестве одного из главных фаворитов турнира. За два года тренер Тите успел вернуть команду былое величие, утраченное после поражения Германии в 1/2 финала ЧМ-2014. Но и Швейцария не собиралась просто так бегать по полю, хотя за всю историю швейцарцы ни разу не обыграли 5-кратных чемпионов мира. Не смогли и на сей раз, хотя сыграли очень достойно, сумев составить конкуренцию пентакампеонам. В первом туре чемпионата мира Бразилия стала очередным фаворитом, не сумевшим одержать победу.
Фото: официальный твиттер сборной Бразилии
Источник: Еженедельник «Футбол»