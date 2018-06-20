«Бавария» готова продать Джерома Боатенга за 50-60 млн евро

Мюнхенская «Бавария» может продать своего защитника Джерома Боатенга. В нем заинтересован чемпион Италии.
Защитник «Баварии» Джером Боатенг может покинуть клуб во время летнего трансферного окна.
Мюнхенцы готовы расстаться с игроком сборной Германии, но не менее, чем за 50-60 млн евро.
Клуб не видит смысла продавать Боатенга за меньшую сумму и готов в случае отсутствия предложений продлить с игроком контракт.
Ранее сообщалось об интересе к Боатенгу со стороны «Ювентуса».
Фото: Global Look Press
Источник: Bild