«Бавария» готова продать Джерома Боатенга за 50-60 млн евро

Автор: Тимофей Поршнев 0

Jerome Boateng

Мюнхенская «Бавария» может продать своего защитника Джерома Боатенга. В нем заинтересован чемпион Италии.

Защитник «Баварии» Джером Боатенг может покинуть клуб во время летнего трансферного окна.

Мюнхенцы готовы расстаться с игроком сборной Германии, но не менее, чем за 50-60 млн евро.

Клуб не видит смысла продавать Боатенга за меньшую сумму и готов в случае отсутствия предложений продлить с игроком контракт.

Ранее сообщалось об интересе к Боатенгу со стороны «Ювентуса».

Фото: Global Look Press
Источник: Bild

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