Стало известно сколько «Ювентус» заплатил агентам за трансферы

Стало известна сумма, которую «Ювентус» потратил на комиссионные агентам игроков за первую половину сезона-2018/19. Суммарно клуб заплатил официальным представителям игроков около 37 миллионов евро.

За Криштиану Роналду, помимо трансферной суммы около 100 миллионов, «Ювентус» заплатил его агенту Жорже Мендешу 11,5 миллиона. Агент Миралема Пьянича за продление контракта получил 2,2 миллиона.

А самым дорогим в плане агентских комиссионных для «Юве» стал переход полузащитника «Ливерпуля» Эмре Джана. Немец перешел в туринский клуб свободным агентом, но «Юве» выплатил его представителю 15,9 миллиона евро.

Фото: Global Look Press

Источник: Tuttosport