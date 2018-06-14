Российские топ-клубы интересуются защитником сборной Мексики Диего Рейесом

Защитник Диего Рейес вызвал интерес ряда российских клубов. Среди них действующий чемпион страны.

Агент защитника «Порту» и сборной Мексики Диего Рейеса Матиас Бунге рассказал об интересе к игроку из России.

«Большие русские клубы интересуются Рейесом, мне поступают звонки. Но пока что мы не приняли решение о будущем Диего.

Зимой тоже были звонки из России – из «Краснодара», «Локомотива» и «Спартака». Но Диего решил остаться в «Порту», чтобы выиграть чемпионат Португалии», –сказал Бунге.

Фото: Global Look Press

Источник: «Спорт-Экспресс»