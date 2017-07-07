Александр Рязанцев может продолжить карьеру в «Амкаре»

Автор: Никита Воробьев 0

Рязанцев

Пермский «Амкар» планирует взять в аренду полузащитника «Зенита» Александра Рязанцева. Об этом сообщил генеральный директор клуба Игорь Резвухин.

«Планируем подписать Рязанцева. Арендное соглашение будет рассчитано на один год. Когда мы сможем закрыть сделку и футболист присоединится к команде – пока сказать не могу. Закончится ли на этом наша трансферная кампания? Нет, планируем усилиться еще», — сказал Резвухин.

В прошедшем сезоне Рязанцев не провел ни одного матча за «Зенит». В 2016 году полузащитник был в аренде в «Урале».

Фото: Global Look Press
Источник: Спорт-Экспресс

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