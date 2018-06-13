«Арсенал» планирует приобрести Бернда Лено и Желсона Мартинша

«Арсенал» продолжает вести активную трансферную политику. У клуба новые интересы.
Лондонский «Арсенал» близок к приобретению голкипера «Байера» Бернда Лено.
Сообщается, что стороны находятся в продвинутой стадии переговоров по поводу 26-летнего футболиста. Лено выступает за «Байер» с 2012 года.
Также боссы «канониров» заинтересованы в сотрудничестве с полузащитником сборной Португалии Желсоном Мартиншем, который накануне расторг контракт с лиссабонским «Спортингом».
Фото: Global Look Press
Источник: Sky Sports