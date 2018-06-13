«Арсенал» планирует приобрести Бернда Лено и Желсона Мартинша

Автор: Тимофей Поршнев 0

Leno

«Арсенал» продолжает вести активную трансферную политику. У клуба новые интересы.

Лондонский «Арсенал» близок к приобретению голкипера «Байера» Бернда Лено.

Сообщается, что стороны находятся в продвинутой стадии переговоров по поводу 26-летнего футболиста. Лено выступает за «Байер» с 2012 года.

Также боссы «канониров» заинтересованы в сотрудничестве с полузащитником сборной Португалии Желсоном Мартиншем, который накануне расторг контракт с лиссабонским «Спортингом».

Фото: Global Look Press
Источник: Sky Sports

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