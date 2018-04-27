Самарский оракул предсказал победителя чемпионата мира

Автор: Тимофей Поршнев 0

FIFA 2018

Предсказан чемпион мира 2018 года. И это не Россия.

Обитательница самарского зоопарка коза Забияка, которую в преддверии чемпионата мира в России избрали предсказательницей, выбрала победителем ЧМ-2018 сборную Бельгии.

– Победителем чемпионата, согласно предсказанию козы Забияки, станет команда из Бельгии, – сказал представитель самарского зоопарка.

Забияка выбирала победителя ЧМ-2018 из шести стран. Помимо Бельгии это были Россия, Франция, Аргентина, Бразилия и Германия. Коза-оракул подошла к одной из шести мисок с едой, рядом с которыми стояли флаги команд.

Ранее сообщалось, что коза Забияка получила право предсказывать исход матчей ЧМ-2018 по итогам зрительского голосования. На звание самарского оракула также претендовали беличья обезьяна Саймон, курица Айседора, лис Ричард, верблюд Лексус, скунс Коко и питон Мурзик. Все они являются питомцами самарского зоопарка.

Фото: Global Look Press
Источник: «Р-Спорт»

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