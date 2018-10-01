Дженнаро Гаттузо: «Андре Силва сам захотел уйти из «Милана»

Автор: Андрей Синельщиков 0

Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо прокомментировал уход Андре Силвы. Летом португальский нападающий перешел на правах аренды в «Севилью». 

«Он не хотел оставаться. Услышав об этом, я понял, что не смогу убедить его в обратном и пообещать 25-30 матчей за сезон.

Силва, безусловно, отличный форвард, но никто его не выгонял. Он сам захотел уйти», – сказал Гаттузо.

22-летний португалец в текущем сезоне провел за испанскую «Севилью» семь матчей и забил семь голов. Силва возглавляет гонку бомбардиров в испанской Примере.

Фото: Global Look Press
Источник: Football Italia

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