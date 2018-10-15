Джером Боатенг покинул расположение сборной Германии

Защитник «Баварии» и сборной Германии Жером Боатенг вынужденно покинул расположение национальной команды до окончания перерыва на международные матчи. Игрок не примет участия в матче против сборной Франции.

30-летний футболист получил травму икроножной мышцы во время игры с Нидерландами в третьем туре группового этапа Лиги наций, однако главный тренер немецкой команды Йоахим Лев не стал менять его. Германия уступила Голландии со счетом 0:3.

Таким образом, Боатенг точно не примет участия в матче с Францией в четвертом туре, который состоится завтра, 16 октября, на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени.

Сборная Германии в настоящий момент занимает третье место в первой группе лиги A, имея в активе лишь одно очко после двух матчей. Лидирует в группе Франция, на второй строчке расположились Нидерланды.

Фото: Global Look Press

Источник: сайт клуба «Бавария»