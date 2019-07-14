ЦСКА попытается приобрести нападающего «Ливерпуля»

По сообщениям российских СМИ, ЦСКА заинтересован в нападающем «Ливерпуля» Тайво Авонийи. Прошлый сезон нигериец провел в бельгийском «Генте» на правах аренды.

«Ливерпуль» хочет выручить 15 млн евро за своего футболиста. На данный момент клубы продолжают вести переговоры.

Авонийи перебрался в Англию в 2015 году из шведского «Кальмара», но за основную команду так и не сыграл ни одного матча. За годы в «Ливерпуле» форвард успел побывать в 4 кубах по арендному соглашению. В немецком «Франкфурте», голландсом «НЕК Неймеген» и бельгийские «Мускрон-Перювельз» и «Гент».

В прошедшем сезоне чемпионата Бельгии провел 25 матчей, отметился 7 голами и 1 ассистом.

Фото: Gloobal Look Press

Источник: «Чемпионат»