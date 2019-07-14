ЦСКА попытается приобрести нападающего «Ливерпуля»

Автор: Никола Косич 0

По сообщениям российских СМИ, ЦСКА заинтересован в нападающем «Ливерпуля» Тайво Авонийи. Прошлый сезон нигериец провел в бельгийском «Генте» на правах аренды. 

«Ливерпуль»  хочет выручить 15 млн евро за своего футболиста. На данный момент клубы продолжают вести переговоры.

Авонийи перебрался в Англию в 2015 году из шведского «Кальмара», но за основную команду так и не сыграл ни одного матча. За годы в «Ливерпуле» форвард успел побывать в 4 кубах по арендному соглашению. В немецком «Франкфурте», голландсом «НЕК Неймеген» и бельгийские «Мускрон-Перювельз» и «Гент».

В прошедшем сезоне чемпионата Бельгии провел 25 матчей, отметился 7 голами и 1 ассистом.

Фото: Gloobal Look Press
Источник: «Чемпионат»

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Чаловым интересуются «Ливерпуль», «Сити», «МЮ», «Арсенал» и «Тоттенхэм»

Премьер-лига. 30-й тур. ЦСКА разгромил «Крылья Советов» и занял 4-е место в чемпионате

Антонио Конте

Антонио Конте возглавил «Интер», Артем Дзюба и Федор Чалов признаны лучшими в РПЛ, Йоахим Лев был госпитализирован. Главные новости дня

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 