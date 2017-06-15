ФИФА обязала «Дженоа» выплатить «Зениту» около 3,2 млн евро за трансфер Ансальди

«Зенит» выиграл спор у «Дженоа» относительно компенсации за трансфер левого защитника Кристиана Ансальди. Летом 2015 года итальянский клуб арендовал аргентинца, а затем выкупил его права у «Зенита» за 4 млн евро.

Часть суммы «Дженоа» так и не выплатил «Зениту», что побудило петербуржцев обратиться в ФИФА. Организация обязала «Дженоа» выплатить «Зениту» около 3,2 миллиона евро.

В ФИФА постановили, что генуэзцы должны россиянам три миллиона евро плюс 5% годовых и пять тысяч швейцарских франков в качестве компенсации юридических расходов.

Таким образом, «Зенит» должен получить чуть больше 200 миллионов рублей по нынешнему курсу.

Если «Дженоа» не подаст апелляцию, деньги «Зенит», вероятно, получит уже в этом месяце.

Напомним, что летом 2016 года «Дженоа» продал Ансальди в «Интер» за 10,5 миллиона евро.

Фото: Global Look Press

Источник: Life.ru

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