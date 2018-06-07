«Барселона» хочет предложить «Баварии» 50 млн евро и Люку Диня за Тиаго Алькантару

Полузащитник «Баварии» и сборной Испании Тиаго Алькантара может сменить клуб в межсезонье. Его хочет заполучить каталонская «Барселона».

«Бавария» готова продать игрока, так как он не входит в планы нового главного тренера клуба Нико Ковача. В возращении воспитанника заинтересована «Барселона».

Немецкий клуб оценивает Тиаго Алькантару в 70 миллионов евро. «Барселона» готова к переговорам, но хочет включить в сделку Люку Динья.

«Барселона» намерена предложить 50 млн евро и Люку Диня в обмен на Тиаго Алькантару.

Противником данного трансфера в «Барселоне» выступает спортивный директор Пеп Сегура, который против возвращения в клуб игроков, которые покинули команду по собственной инициативе.

Фото: Global Look Press

Источник: Sport.es