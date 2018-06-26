«Аякс» признал вину в деле Абдельхака Нури

«Аякса» признал, что несет ответственность за ситуацию с полузащитником команды Абделхаком Нури. У игрока случилось необратимое повреждение мозга после сердечного приступа

21-летний марокканец в июле 2017 года перенес сердечный приступ во время товарищеского матча с «Вердером». Нури потерял сознание.

Позже врачи констатировали у молодого игрока серьезные и необратимые повреждения головного мозга. Нури, вероятно, никогда не сможет ходить, говорить и узнавать людей.

«Мы пришли к новым выводам. Признаем, что помощь, оказанная Нури на поле в Австрии, была недостаточной. Поэтому мы несем ответственность за последствия.

Я хотел бы принести семье Нури извинения за то, что мы так поздно изменили свою позицию», – заявил исполнительный директор Эдвин ван дер Сар.

Амстердамский клуб сперва, основываясь на мнении своих врачей и юристов, считал, что игроку была оказана надлежащая помощь.

Теперь «Аякс» изменил позицию, когда провел консультации с независимыми экспертами в области медицины, которые выявили грубые нарушения в работе докторов непосредственно на поле – в первые секунды и минуты после сердечного приступа Нури, которые были решающими.

Установлено, что дефибриллятор для запуска сердца молодого футболиста нужно было использоваться раньше, чем это сделали.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «Аякса»