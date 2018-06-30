Полузащитник «Спартака» Квинси Промес признался в избиении жены во время отдыха на Ибице. Расследование по его делу продолжится.

Инцидент произошел в четверг вечером, сообщалось, что пострадали также посторонние люди, попытавшиеся успокоить футболиста.

26-летний хавбек был арестован испанской полицией. Ночь с четверга на пятницу он провел изоляторе.

В пятницу, представ перед судом, он голландец признал вину и был выпущен из-под стражи. Расследование по этому делу продолжится.

Фото: Global Look Press

Источник: Diario de Ibiza